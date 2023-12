Η Ligue 1 εναντίον της European Super League

Το γαλλικό πρωτάθλημα μέσω σχετικής ανακοίνωσης του Προέδρου της λίγκας, Βενσάν Λαμπρούν πήρε ξεκάθαρη θέση ενάντια σε οποιαδήποτε ενέργεια της European Super League.

Η Ligue 1 εναντιώθηκε στη European Super League, αναφέροντας πως η Professional Football League υποστηρίζει απερίφραστα τις διοργανώσεις της UEFA, παραμένοντας πιστή.

Ανακοίνωση

«Η Professional Football League υποστηρίζει απερίφραστα τις διοργανώσεις που διοργανώνει η UEFA. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη νομιμότητα, την αξιοπιστία και το κύρος των ευρωπαϊκών διοργανώσεων όπως διοργανώνονται για περισσότερα από 60 χρόνια. Οι αρχές της αξιοκρατίας που διέπουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία. Είμαστε πολύ προσκολλημένοι στις αρχές αθλητικής αξίας που πρέπει να διέπει την οργάνωση του αθλήματός μας: είτε στο πλαίσιο των προκριματικών για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και γενικότερα στις αρχές της άνοδο/υποβιβασμού Αν το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό άθλημα σήμερα στον πλανήτη είναι ακριβώς γιατί ήξερε πώς να δημιουργεί τις βάσεις για απλούς, ξεκάθαρους και διαφανείς αγώνες.

Τίποτα δεν μπορεί να αντίκειται σε αυτήν την άυλη αρχή που είναι να μπορείς να δώσεις σε όλους το δικαίωμα να “ονειρεύονται” και να μπορούν να φτάσουν στην κορυφή της πυραμίδας. σπορ». //ΜΛ.

❗️Official: Ligue 1 have opposed the Super League. The president of the LFP, Vincent Labrune, has stated that: "The LFP unequivocally supports the competitions organised by UEFA. Nothing can replace the legitimacy, credibility and prestige of European competitions as they have… pic.twitter.com/qmfXUpWvHG

