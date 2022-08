Ετοιμάζει πρόταση για Βλαχοδήμο ο Άγιαξ

Ο “Αίαντας”, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα κινηθεί για την απόκτηση του 28χρονου Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα από την Μπενφίκα.

Οι τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περιόδου ίσως φέρουν αλλαγή φανέλας για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγιαξ ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μπενφίκα.

Ο 28χρονος Έλληνας διεθνής γκολκίπερ είναι στην κορυφή της λίστας του Άγιαξ για τη θέση του τερματοφύλακα και πλέον αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που επίσης εξέταζε την περίπτωσή του, απέκτησε τον Μάρτιν Ντουμπράβκα για το Νο2 πίσω από τον Ντάβιντ Ντε Χέα.

Ajax are now considering a move for Odysseas Vlachodīmos from Benfica, he’s more than appreciated and talks with United have collapsed as they sign Dubravka. 🚨⚪️🔴 #Ajax

Vlachodīmos, top candidate in Ajax list as revealed one week ago ⤵️ https://t.co/jlqlsQHjFq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022