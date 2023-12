Επιστροφή στις νίκες για την Τότεναμ με καρέ τερμάτων

Τα “σπιρούνια” επιβλήθηκαν με άνεση της Νιούκαστλ στο “Tottenham Hotspur Stadium” με 4-1, χάρη στον πολύ δημιουργικό Σον και τον αποτελεσματικό Ριτσάρλισον.

Οι “σπερς” έψαχναν τη νίκη εδώ και πέντε αγωνιστικές στην Premier League, αφού η τελευταία φορά που κατέκτησαν τρίποντο ήταν απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στις 27 Οκτωβρίου. Με τους τρεις βαθμούς που παίρνουν από την 16η αγωνιστική ανεβαίνουν πλέον στην 5η θέση, πάνω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο αγώνας

Τα “σπιρούνια” μπήκαν εξ αρχής καλύτερα στο παιχνίδι, έχοντας την κατοχή και προσπαθώντας να δημιουργήσουν επικίνδυνες για την αντίπαλη εστία καταστάσεις. Οι “καρακάξες” απείλησαν μερικές φορές με τους Γκιμαράες και Γκόρντον, ενώ ο Ίσακ σπατάλησε ανεπανάληπτη ευκαιρία με σχεδόν… άδειο τέρμα, έπειτα από παράλληλη σέντρα του Γκόρντον.

Η Τότεναμ φαινόταν από εκεί και πέρα να έχει ξεκάθαρα την υπεροχή στο γήπεδο και την εξαργύρωσε στο 26′ κάνοντας το 1-0 με τον Ουντότζι. Ο Σον κατάφερε να κάνει μία καλή κούρσα από τα αριστερά και ο Ιταλός μπακ βρέθηκε σε θέση σέντερ φορ για να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα. Η κυριαρχία των “σπερς” δεν σταμάτησε, μάλιστα κορυφώθηκε. Μόλις 12 λεπτά μετά το άνοιγμα του σκορ, ο Σον δημιούργησε ξανά έτοιμο γκολ για συμπαίκτη του. Κάνοντας… χαζό τον Τρίπιερ, ο αρχηγός της Τότεναμ γύρισε για τον Ριτσάρλισον που πολύ εύκολα έκανε το 2-0.

Να σημειωθεί ότι λίγο πριν το δεύτερο γκολ, στο 33′, ο Αλμιρόν βρέθηκε απέναντι από τον Βικάριο, αλλά το αδύναμο πλασέ του κατέληξε στην αγκαλιά του Ιταλού γκολκίπερ. Στο 41′, ο Τζόνσον εκμεταλλεύτηκε μία ακόμα ολιγωρία της αντίπαλης άμυνας, σούταρε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, όμως το δοκάρι αρνήθηκε στα “σπιρούνια” το 3-0.

Συνολικά, η άμυνα της Νιούκαστλ αδυνατούσε να μαρκάρει τον Σον και να αποφύγει τα λάθη. Ο Κορεάτης επιθετικός, στιγμές πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, παραλίγο να δημιουργήσει και τρίτο τέρμα, αλλά ο Ριτσάρλισον δεν μπόρεσε να πετύχει τη μπάλα με το κεφάλι του.

Παρότι η Νιούκαστλ προσπάθησε να πιέσει και να κυνηγήσει τη μείωση του σκορ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, συνέχισε να έχει προβλήματα στα μετόπισθεν. Αυτό οδήγησε στο να καθαρίσει το ματς η Τότεναμ από το 60′ με δεύτερο προσωπικό γκολ του Ριτσάρλισον. Ο Πόρο βρήκε τον Βραζιλιάνο επιθετικό με μακρινή μπαλιά, αυτός κατέβασε εκπληκτικά και τελείωσε τη φάση με όμορφο πλασέ.

Ο Τζόνσον απέδειξε στο 63′ ότι… δεν ήταν η μέρα του. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση έπειτα από εξαιρετική συνεργασία με τον Κουλουσέφσκι, αλλά το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε έστειλε τη μπάλα στο εσωτερικό του δοκαριού.

Ο πρωταγωνιστής του ματς λόγω της δημιουργικότητάς του, Σον, έβαλε το “κερασάκι στην τούρτα” στο 84′, εκτελώντας άψογα από την άσπρη βούλα το πέναλι που κέρδισε από τον Ντουμπράφκα στιγμές νωρίτερα. Ο δείκτης του σκορ μπορούσε να είχε ανέβει πολύ ακόμα, αλλά οι παίκτες του Άγγελου Ποστέκογλου απώλεσαν τις ευκαιρίες τους.

Το μόνο που κατόρθωσε η Νιούκαστλ ήταν να βάλει το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις, χάρη σε μία πάσα “πάρε-βάλε” του Γουίλσον στον Ζοέλιντον, έπειτα από κλέψιμο.

ΓΚΟΛ: 26′ Ουντότζι, 38′, 60′ Ριτσάρλισον, 84′ Σον, 90+1′ Ζοέλιντον

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 60′ Λασέλς, 70′ Ζοέλιντον, 81′ Ρομέρο, 83′ Τρίπιερ

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙΑ: 41′, 63′ Τζόνσον

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ: Ο Ριτσάρλισον είχε να σκοράρει δύο τέρματα σε ματς της Premier League από τον Απρίλιο του 2022, σε ένα ματς της Έβερτον με την Μπέρνλι.

2 – Richarlison has scored his first Premier League brace since April 2022 vs Burnley for Everton. The Brazilian has as many goals today as he had in his previous 39 appearances in the competition beforehand (2). Awaited. pic.twitter.com/9QIWL6CDeB

