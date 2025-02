Επίσημα στο “τιμόνι” της Φέγενορντ ο Φαν Πέρσι

Η Φέγενορντ βρισκόταν εδώ και μέρες πολύ κοντά στην επισημοποίηση της συνεργασίας της με τον Ολλανδό πρώην ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή, κάτι που εν τέλει έγινε. Κάπως έτσι ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα διαδεχθεί τον Μπράιαν Πρίκσε, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από τον πάγκο της ομάδας. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει είναι διάρκειας 2,5 ετών, μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Ο Φαν Πέρσι ωστόσο, δεν θα αποτελέσει για πρώτη φορά μέλος της Ολλανδικής ομάδας, καθώς σε αυτήν ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε εκείνη, σημειώνοντας 46 γκολ σε 122 συμμετοχές. Επίσης, επέστρεψε το 2019 για να κλείσει την καριέρα του, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια προπονητής στα τμήματα υποδομής της ομάδας.

The next chapter starts here.



𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐞, welcome home again! pic.twitter.com/mgaM8yl79e