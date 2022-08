Ενδιαφέρον από την Premier League για Γιακουμάκη

Ομάδες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος του πλανήτη φέρονται να… γλυκοκοιτάζουν τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Στο “στόχαστρο” ομάδων από την Premier League βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης σύμφωνα με το “Sky Sports”. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει ότι η Σέλτικ προσεγγίστηκε από κλαμπ της γειτονικής χώρας αλλά δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να παραχωρήσει τον 27χρονο. Άλλωστε, είναι πολύ αργά μέσα στο καλοκαιρινό μεταγραφικό “παράθυρο” και δεν θα υπήρχε ιδανικό χρονικό διάστημα για την εύρεση του αντικαταστάτη του. Παράλληλα, ο Κρητικός φορ είναι χαρούμενος στη Γλασκόβη και δεν θέλει να αποχωρήσει άμεσα. Άλλωστε, με ακόμα μια καλή σεζόν στην Σκωτσέζικη Premier θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη “μετοχή” του στο… ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Το δημοσίευμα:

There were clubs interested in Georgios Giakoumakis as he's doing great with Celtic, also approached by Premier League clubs in the last few days. Celtic have absolutely no intention to sell him: untouchable. 🟢🇬🇷 #Celtic

He's key player – also, Giakoumakis is happy at Celtic.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2022