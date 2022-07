Εν αναμονή Ντε Κέτελαρ η Λιντς – Προτεραιότητα η Μίλαν

Η αγγλική ομάδα δεν έχει αποσύρει την προσφορά της για τον Βέλγο μεσοεπιθετικό της Κλαμπ Μπριζ, ωστόσο ο ίδιος αναμένει τους πρωταθλητές Ιταλίας για την προοπτική της μεταγραφής του.

Πριν από δέκα ημέρες, η Λιντς Γιουνάιτεντ κατέβαλλε πρόταση ύψους 35 εκατ. ευρώ (+ τα μπόνους) για τον Σαρλς Ντε Κέτελαρ, ωστόσο δεν έχει παρθεί απόφαση από την πλευρά του παίκτη.

Ο 20χρονος μέσος, που έχει τραβήξει τα βλέμματα ευρωπαϊκών ομάδων με τις επιδόσεις του στη βελγική ομάδα, αναμένει τη Μίλαν για την προοπτική να γίνει κάτοικος Μιλάνου. Οι “ροσονέρι” βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Κλαμπ Μπριζ, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, για να αποσπάσουν την υπογραφή του παίκτη.

Ο Ντε Κέτελαρ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με 49 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και έχοντας 18 γκολ και 10 γκολ συνολικά.

