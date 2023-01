Δανεικός στην Μπενφίκα ο Γκέδες

Ο Πορτογάλος επιθετικός αποχώρησε από την Γούλβς για να επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό των “αετών” για τους επόμενους έξι μήνες.

Ο Πορτογάλος επιθετικός έφτασε στο Μολινό το περασμένο καλοκαίρι σε συμφωνία 27,5 εκατομμυρίων λιρών μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν στη Βαλένθια, αλλά η μεταγραφή απλά δεν έχει πετύχει, με τον 26χρονο να σκοράρει μόνο δύο φορές σε 18 εμφανίσεις.

Έτσι οι “λύκοι” αποφάσισαν να τον τον στείλουν στην Μπενφίκα για το υπόλοιπο της σεζόν, όπου θα γίνει συμπαίκτης με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, με δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς, με τη Γουλβς να παίρνει τον Πάμπλο Σαραμπία από την Παρί Σεν Ζερμέν για την θέση του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.//

Benfica will not have any buy option for Gonçalo Guedes. Loan deal signed and completed from Wolves — Guedes will be back to Wolverhampton in June, or it will be up to the clubs. 🔴🦅 #Benfica

Benfica will cover his salary until June. pic.twitter.com/LYhBpqWV7R

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2023