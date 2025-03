H Ρεάλ πήρε τη “μάχη” της Μαδρίτης στα πέναλτι

Σε ένα συγκλονιστικό ματς στη Μαδρίτη που οδηγήθηκε στα πέναλτι (1-0 η Ατλέτικο σε κανονική διάρκεια και παράταση), η Ρεάλ επιβλήθηκε 4-2 των “ροχιμπλάνκος” στο “Μετροπολιτάνο” και πανηγύρισε μία τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League εις βάρος της συμπολίτισσάς της. Στους “8” η “Βασίλισσα” θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

Ιδανικό ξεκίνημα για την Ατλέτικο, που σκόραρε στα 27” από τη σέντρα! Οι παίκτες του Σιμεόνε συνδυάστηκαν υπέροχα και ο Ντε Πολ βγήκε από τα δεξιά και έκανε το γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής, με τον Γκάλαχερ να τρυπώνει ανάμεσα στους στόπερ της Ρεάλ και να νικάει με πλασέ τον Κουρτουά για να κάνει το 1-0 στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης! Aυτό ήταν το δεύτερο γρηγορότερο γκολ που δέχεται η Ρεάλ σε ευρωπαϊκό αγώνα της, με τον μόνο που σκόραρε κόντρα στους Μαδριλένους ταχύτερα σε σχέση με τον Γκάλαχερ (27”) να είναι ο Ρόι Μακάι για την Μπάγερν (στα 10”, στο Μπάγερν – Ρεάλ το 2007).

Στο 21′ ο Άλβαρες προσπάθησε με μακρινό σουτ να νικήσει τον Κουρτουά, με τη μπάλα να φεύγει έξω από το δεξί δοκάρι. Ο Άλβαρες απείλησε ξανά στο 25′ με δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και υποχρέωσε τον Κουρτουά σε δύσκολη επέμβαση με γροθιά. Στο 39′ ο Βέλγος τερματοφύλακας έκανε άλλη μία τρομερή επέμβαση ξανά σε προσπάθεια του Άλβαρες. Η Ρεάλ είχε περισσότερη ώρα τη μπάλα στα πόδια της (63%) όμως την ουσία στο παιχνίδι την είχε η Ατλέτικο, καθώς όχι μόνο βρήκε νωρίς γκολ, αλλά είχε χάσει και 2-3 καλές ευκαιρίες με τον Άλβαρες για να κάνει δύο τα τέρματά της και να μπει στη θέση του οδηγού όσον αφορά στην υπόθεση πρόκριση.



H Ατλέτικο μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος, με τον Άλβαρες να προσπαθεί να νικήσει τον Κουρτουά αλλά τον Βέλγο να βγαίνει και πάλι νικητής στη μεταξύ τους άτυπη κόντρα στο 47′, αποκρούοντας στην αριστερή γωνία το σουτ του Αργεντινού φορ. Τα λεπτά περνούσαν και η “Βασίλισσα” προσπαθούσε να γίνει απειλητική και στο 69′ κέρδισε πέναλτι. Ο Εμπαπέ ξεχύθηκε προς τη μεγάλη περιοχή μετά από κάθετη πάσα του Μπέλιγχαμ και υποχρέωσε τον Λανγκλέ να τον ανατρέψει. Ο Βινίσιους ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ήταν απελπιστικά άστοχος, στέλνοντας τη μπάλα πάνω ψηλά άουτ. Μάλιστα, στο 72′ η Ατλέτικο έχασε νέα καλή ευκαιρία, με τον “βράχο” Κουρτουά να σταματάει εντυπωσιακά το σουτ του Σιμενόνε. Ο Κορέα έχασε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει γκολ πρόκρισης για την Ατλέτικο στο 90′, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κουρτουά με σουτ που επιχείρησε από πλεονεκτική θέση. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με την Ατλέτικο να επικρατεί με 1-0 στην κανονική διάρκεια και το ματς να οδηγείται στην παράταση, από τη στιγμή που η Ρεάλ είχε επιβληθεί με 2-1 στο “Μπερναμπέου”.



Η πρώτη φάση της παράτασης ήρθε από τον Μπραχίμ Ντίαθ, του οποίου το σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής ήταν αδύναμο και δεν δυσκόλεψε τον Όμπλακ. Το πρώτο μέρος της παράτασης βρήκε τη Ρεάλ να είναι πιο επικίνδυνη και να φτάνει με μεγαλύτερες αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή, χωρίς όμως να καταφέρνει να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση. Οι παίκτες της Ατλέτικο ήταν εμφανώς εξουθενωμένοι και ο Σιμεόνε ζητούσε διαρκώς από τον κόσμο να ξεσηκωθεί για να δώσει ψυχολογικό μπουστάρισμα στους ποδοσφαιριστές του. Γκολ δεν μπήκε στο ημίωρο και οι Ατλέτικο και Ρεάλ κλήθηκαν να λύσουν τις διαφορές τους στα πέναλτι, όπως έκαναν και στον τελικό του 2016, όπου η “Βασίλισσα” είχε επικρατήσει με 5-3 των “ροχιμπλάνκος”.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Eμπαπέ: 1-0

Σόρλοθ: 1-1

Μπέλιγχαμ: 2-1

Άλβαρες: Άκυρη εκτέλεση

Βαλβέρδε: 3-1

Κορέα: 3-2

Βάθκεθ: Απόκρουση Όμπλακ

Γιορέντε: Δοκάρι

Ρούντιγκερ: 4-2

ΓΚΟΛ: 1′ Γκάλαχερ / –

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 66′ Σιμεόνε, 69′ Λανγκλέ, 114′ Αθπιλικουέτα, 115′ Γιορέντε / 39′ Τσουαμενί, 60′ Βινίσιους, 115′ Βάθκεθ

ΚΟΚΚΙΝΗ: – / –

ΔΟΚΑΡΙ: – / –

STATS: Το γκολ του Γκάλαχερ στα 27” από τη σέντρα συνιστά το ταχύτερο γκολ που έχει πετύχει Άγγλος παίκτης στο Champions League.

00:27 – Conor Gallagher's opening goal for Atlético Madrid against Real Madrid after 27 seconds is the fastest goal ever scored by an Englishman in the history of the UEFA Champions League. Vamos. pic.twitter.com/dCtZ5NbV8o