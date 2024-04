Το πρώτο πρωτάθλημα είναι και το πιο γλυκό για την Λεβερκούζεν (videos)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η γερμανική ομάδα, κατέκτησε την Bundesliga, καθώς με το 5-0 επί της Βέρντερ Βρέμης, έφτασε τους 79 βαθμούς, έναντι 63 της Μπάγερν Μονάχου με πέντε παιχνίδια ν’ απομένουν για τη λήξη.

H θαυμαστή Μπάγερ Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο, φιλοδώρησε με πέντε τέρματα την σημερινή της αντίπαλο κι απέδειξε σε όλη τη Γερμανία, ποια είναι η κορυφαία ομάδα της χώρας τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Στα του παιχνιδιού η γηπεδούχος ομάδα, ξεκλείδωσε το τρίποντο με το πέναλτι του Μπονιφάτσε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, με το άγχος να έχει κυριεύσει τους παίκτες της Μπάγερ.

Το δεύτερο ημίχρονο, όμως ήταν μία διαφορετική ιστορία, με τον Τζάκα να γράφει το 2-0 (60′) κι από εκεί και πέρα ξεκίνησε το πάρτι τίτλου στη “Μπάι Αρένα”. Οι “ασπιρίνες” σκόραραν άλλες τρεις φορές με δράστη τον Φλόριαν Φριτζ (68’, 83’, 90’), γράφοντας το τελικό 5-0, εν μέσω αποθέωσης από τους οπαδούς τους.

Είναι περιττό να γράψουμε κάτι άλλο για το παιχνίδι, αφού άπαντες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο κι έγιναν ένα με τους ποδοσφαιριστές.

The scenes after Bayer Leverkusen won their first ever Bundesliga title. Xabi Alonso has really made football history. This is incredible.

pic.twitter.com/CBKe7ILTTX

— TC (@totalcristiano) April 14, 2024