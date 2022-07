Στο MLS All-Star o Φούντας

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, θα συμμετάσχει στον αγώνα επίδειξης μεταξύ των κορυφαίων παικτών του αμερικανικού πρωταθλήματος κόντρα στους αντίστοιχους της Liga MX του Μεξικού.

Ο Ταξιάρχης Φούντας αδιαμφησβήτητα πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά, μετρώντας εννέα γκολ και τρεις ασίστ σε δέκα αγώνες. Έτσι, το απόγευμα της Τρίτης 12/7 έγινε γνωστό, πως θα είναι μέλος των MLS All Star, στο All Star Game που θα πραγματοποιηθεί, κόντρα στους κορυφαίους παίκτες της Liga MX του Μεξικό.

Το παιχνίδι με τους κορυφαίους των δύο πρωταθλημάτων θα διεξαχθεί στις 10 Αυγούστου στο “Άλιαντς Φιλντ” της Μινεσότα.

