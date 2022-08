Κινείται και για Σολέρ η Παρί Σεν Ζερμέν

Οι πρωταθλητές Γαλλίας δεν σταματούν τη μεταγραφική ενίσχυση, καθώς μετά τον Φαμπιάν Ρουίθ αναμένεται να κλείσουν και τον 25χρονο μέσο της Βαλένθια.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται να υπογράψει και τον Κάρλος Σολέρ, καθώς κλείνει τη συμφωνία με τη Βαλένθια για την περίπτωσή του. Οι πρωταθλητές Γαλλίας θα βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και 3 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους.

Ο Σολέρ πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και θα μετακομίσει εκτός Ισπανίας για πρώτη φορά στην καριέρα του. Με τις “νυχτερίδες”, κατέγραψε 226 συμμετοχές και σημείωσε 36 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Paris Saint-Germain are set to sign Carlos Soler, here we go! PSG are closing on agreement with Valencia: €18m guaranteed fee plus €3m add-ons with solidariety fee. 🔴🔵 #PSG

Five year deal ready as Luis Campos wants Soler as player for present and future.

Fabián Ruiz, done. pic.twitter.com/MBJT8dmvrq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022