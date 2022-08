“Στραπάτσο” για τους Λονδρέζους

Τσέλσι και Γουέστ Χαμ ηττήθηκαν από Λιντς και Μπράιτον αντίστοιχα, για την τρίτη αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ και οι ομάδες της πρωτεύουσας παρουσιάστηκαν κατώτερες των περιστάσεων.

Η Λιντς νίκησε με το εμφατικό 3-0 την Τσέλσι εντός έδρας και η Μπράιτον με 2-0 την Γουέστ Χαμ εκτός έδρας, για την τρίτη αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ και η σημερινή (21/8) ήταν κακή μέρα για τις Λονδρέζικες ομάδες.

Ο αγώνας

Η Τσέλσι μπήκε καλύτερα στον αγώνα και μόλις στα 40 δευτερόλεπτα ο Γκάλαχερ έβγαλε κάθετη πάση στον Στέρλινγκ, που πάτησε περιοχή, συνέκλινε και σούταρε άουτ.

Οι “μπλε” συνέχισαν την πίεση τους και στο 14′ ο Στέρλινγκ σκόραρε, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Άλλη μια καλή στιγμή για την ομάδα του Τόμας Τούχελ, με τον Μάουντ να πλασάρει και τον Μελιέ να του λέει “όχι”.

Στο 32′ όμως και κόντρα στην ροή του ματς, η Λιντς άνοιξε το σκορ με τον Άαρονσον, έπειτα από τραγικό λάθος του Μεντί, που πήγε να ντριμπλάρει τον Αμερικανό εξτρέμ, αυτός του έκλεψε τη μπάλα και την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-0.

