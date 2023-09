Προπονητής του μήνα στην Premier League o Ποστέκογλου

Ο τεχνικός της Τότεναμ ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προπονητής για τον μήνα Αύγουστο στο πρωτάθλημα Αγγλίας.

Οι “Σπέρς” αποτελούν μέχρι στιγμής την ευχάριστη έκπληξη στο πρωτάθλημα της Premier League, μετά την πώληση του Χάρι Κέιν στην Μπάγερν Μονάχου πολλοί θεώρησαν ότι η ομάδα από το Λονδίνο δεν θα βρίσκεται στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Όσοι υποστήριζαν το εν λόγο σενάριο, μέχρι στιγμής έχουν διαψευστεί.

Η Τότεναμ έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στην Premier League καθώς έχει μαζέψει 10 βαθμούς και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με μοναδική απώλεια μια ισοπαλία κόντρα στην Μπρέντφορντ.

Αυτά τα αποτελέσματα είναι που έφεραν στην κορυφή της λίστας των προπονητών στο νησί για τον μήνα Αύγουστο τον Άγγελο Ποστέκογλου, ενώ ενδεικτικό του πολύ καλού ξεκινήματος της ομάδας από το Λονδίνο είναι ότι και το βραβείο του παίκτη του μήνα πήγε επίσης στην Τότεναμ και συγκεκριμένα στον Τζέιμς Μάντισον. //ΝΚ

Ange Postecoglou wins @barclaysfooty Manager of the Month at the first attempt! pic.twitter.com/Oivo9eMcku

What a start to life with @SpursOfficial! 🎯

Your @EASPORTSFC Player of the Month for August is @Madders10!#PLAwards pic.twitter.com/S5u3bhdcL8

— Premier League (@premierleague) September 15, 2023