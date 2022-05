Την απόκτηση του Κροάτη εξτρέμ επισημοποίησαν οι «πετεινοί» το απόγευμα της Τρίτης (31/5).

Επίσημα παίκτης της Τότεναμ είναι ο Ιβάν Πέρισιτς. Ο 33χρονος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών με τους Λονδρέζους. Πλέον, θα αγωνίζεται ξανά υπό τις οδηγίες του Αντόνιο Κόντε, μετά την κοινή του θητεία στην Ίντερ.

Η ανακοίνωση:

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.

Welcome to Spurs, Ivan! 💙

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022