Κλείνει Οκάμπος ο Άγιαξ | “Καλεί” και Βλαχοδήμο

Ο “Αίαντας” βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ ως αντι-Άντονι, ενώ παράλληλα κινείται για τη μεταγραφή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου από την Μπενφίκα.

Ο Άγιαξ και η Σεβίλλη πλησιάζουν σε συμφωνία για την περίπτωση του Λούκας Οκάμπος, ο οποίος αποτελεί τον κορυφαίο στόχο των πρωταθλητών Ολλανδίας εδώ και αρκετές ημέρες, διότι η περίπτωση του Χακίμ Ζιγιέχ δεν ήταν τόσο εφικτή.

Η ομάδα του Άμστερνταμ θέλει, επίσης, τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και κινείται για την απόκτησή του, προκειμένου να ενισχύσει τα γκολπόστ της. Από την άλλη, η Σεβίλλη προχωρά στη δική της ενίσχυση και θέλει να “κλείσει” τον Αντνάν Γιανουζάι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ τον περασμένο Ιούλιο.

Ajax and Sevilla are closing in on Lucas Ocampos deal, he’s been the main target for days as Hakim Ziyech deal has never been close. 🚨⚪️🔴 #Ajax

Domino ongoing with Sevilla working on Adnan Januzaj as winger… and Ajax also working on Odysseas Vlachodīmos as new GK ⤵️🧩 https://t.co/2LW8aYCqgz

