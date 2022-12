Συμφώνησαν Παλμέιρας και Ρεάλ Μαδρίτης για Έντρικ

Το νέο ταλέντο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, θα ανήκει, όπως όλα δείχνουν, στη “βασίλισσα της Ευρώπης”, σε μία μεταγραφή, η οποία θα ξεπεράσει τα 70 εκατομμύρια ευρώ και ενώ ο νεαρός επιθετικός είναι μόλις 16 ετών.

Ο Έντρικ θα αποτελέσει το νέο μεγάλο από τη Βραζιλία, που αποκτά η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Παλμέιρας και Ρεάλ Μαδρίτης ήρθαν σε πλήρη συμφωνία, με το “deal” να κλείνει στα 60 εκατομμύρια ευρώ, συν 12 επιπλέον, σε μπόνους επίτευξης στόχων.

Η Ρεάλ Μαδρίτης σκοπεύει να υπογραφούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός του μήνα, ενώ πρέπει να επισημανθεί, ότι ο νεαρός Βραζιλιάνος, δεν μπορεί να ενταχθεί στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, πριν το καλοκαίρι του 2024, όταν και θα έχει κλείσει τα 18 του χρόνια.//

