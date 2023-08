Ρήξη χιαστού και ο Μιλιτάο

Οι φόβοι της Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαιώθηκαν, αφού ο Βραζιλιάνος κεντρικός έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού και αναμένεται να χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν 2023/2024.

Πολύ στραβά έχει ξεκινήσει η σεζόν των “μερένγκες”. Μετά τον βασικό τους τερματοφύλακα, Τιμπό Κουρτουά, τώρα και ο βασικός τους κεντρικός αμυντικός, Έντερ Μιλιτάο θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες με ρήξη χιαστού.

Ο 25χρονος στόπερ βγήκε αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση του “Σαν Μαμές” με αντίπαλο την Αθλέτικ Μπιλμπάο και οι προσδοκίες ήταν εξ αρχής κάθε άλλο, παρά αισιόδοξες.

Οι εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη ο Μιλιτάο το πρωί της Κυριακής (13/08), είπαν όλη την αλήθεια, δείχνοντας ρήξη πρόσθιου χιαστού. Επομένως, ο Βραζιλιάνος διεθνής θα μπει άμεσα στο χειρουργείο, για να ξεκινήσει μετέπειτα το συντομότερο δυνατόν τη μακρά αποθεραπεία του.

Η “Βασίλισσα” καλείται πλέον να καλύψει γρήγορα το κενό του 25χρονου αμυντικού, καθώς έχει μείνει με μόλις τρεις κεντρικούς αμυντικούς στο υπάρχον ρόστερ. Αυτοί είναι οι Αλάμπα, Νάτσο και Ρούντιγκερ. Οι “πονοκέφαλοι” του Κάρλο Αντσελότι, δεν λένε να… σταματήσουν.//ΓΑ.

