“Βασσιλικό” ξεκίνημα για τη Ρεάλ με τον Μπέλιγχαμ να… λάμπει στο ντεμπούτο του

Οι “μερένγκες” επικράτησαν 2:0 της Μπιλμπάο στο “Σαν Μαμές” ξεκινώντας ιδανικά τη σεζόν, με τον Άγγλο να πετυχαίνει εκπληκτικό τέρμα και να κάνει ονειρεμένο ντεμπούτο.

Πρεμιέρα με το… δεξί για τη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία επικράτησε 2:0 της Μπιλμπάο στο “Σαν Μαμές” και πήρε το πρώτο της τρίποντο για τη νέα σεζόν. Ιδανικό το ξεκίνημα για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ που πέτυχε ένα τρομερό τέρμα.

Ο αγώνας:

Πολύ δυνατός ήταν ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά, με τη Ρεάλ να είναι απειλητική και να ψάχνει τρόπους να πατήσει την αντίπαλη περιοχή, προκαλώντας τρικυμία στην άμυνα των γηπεδούχων. Στα πρώτα λεπτά, οι “μερένγκες” έψαξαν το γκολ και το βρήκαν με τον Ροντρίγκο που άνοιξε το σκορ. Ο Βραζιλιάνος πήρε τη μπάλα στην περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Σιμόν. Η Μπιλμπάο προσπάθησε να βρει αντίδραση, χωρίς όμως να μπορεί να ανησυχήσει τους φιλοξενούμενους. Στο 34ο λεπτό, η Ρεάλ έχασε ακόμη μια ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Αλάμπα, με τη μπάλα να σταματά στο αριστερό δοκάρι του Σιμόν, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Βινίσιους δεν κατάφερε να βρει δίχτυα αφού νικήθηκε από τον αντίπαλο κίπερ. Στο 36ο λεπτό όμως, ο Μπέλιγχαμ έκανε ονειρεμένο το ντεμπούτο του πετυχαίνοντας ένα εκπληκτικό τέρμα στέλνοντας τη μπάλα στο παραθυράκι της εστίας.

Η απάντηση της Μπιλμπάο ήταν άμεσ όμως ο Γκόμεζ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

Στο δεύτερο μέρος, η “Βασίλισσα” ξεκίνησε πιο δυνατά, χάνοντας ακόμη μια ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Φραν Γκαρσία που ήταν άστοχος. Στο 50ο λεπτό, ο Μιλιτάο έπεσε στο έδαφος, δείχνοντας να πονά, αποχωρώντας υποβασταζόμενος εν μέσω χειροκροτημάτων, με τον Ρούντιγκερ να περνά στη θέση του. Οι “μερένγκες” συνέχισαν δυνατά, με τους Ροντρίγκο και Βινίσιους να μην καταφέρνουν να βρουν δίχτυα. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και απείλησαν με τον Αλάμπα να κρατά όρθια τη Ρεάλ Μαδρίτης, να ηγείται της αμυντικής γραμμής και να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, με εξαιρετικές επεμβάσεις ενώ και ο Ροντρίγκο σταμάτησε το σουτ του Μπερνγκέρ στο 76ο λεπτό.

Στα τελευταία λεπτά, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να φτάνει στη νίκη με 2:0 και να ξεκινά με το… δεξί τη νέα σεζόν, κόντρα στη Μπιλμπάο.

