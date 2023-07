Πως θα βαφτίσει ο Νεϊμάρ το παιδί του αν βγει αγόρι;

Σε συνέντευξη του ο Βραζιλιάνος αποκάλυψε ότι σε περίπτωση που κάνει γιο το όνομα που θα του δώσει θα είναι αυτό το άλλοτε συμπαίκτη και φίλου του Λιονέλ Μέσι.

Σε μια απολαυστική συνέντευξη σε γνωστό YouTuber έδωσε ο Νεϊμάρ και μίλησε για όλους και για όλα, μεταξύ άλλων αποκάλυψε ποιο θα είναι το όνομα του παιδιού του αν αυτό βγει αγόρι.

Οι δύο άντρες ξέσπασαν σε γέλια όταν η απάντηση του Βραζιλιάνου παίκτη της Παρί ήταν ότι θα έδινε το όνομα Λιονέλ Μέσι στον γιό του.//ΝΚ

If your baby was a boy, have you thought about what name you would give him?

Neymar🗣️: “MESSI”

❤️🤟💪pic.twitter.com/gctasGkpVr

— FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 20, 2023