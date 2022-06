Φερέιρα: «Πήγα κόντρα σε όλους για να έρθω στην Παλμέιρας»

Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στο πέρασμά του από την Ελλάδα, τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί για τις υπηρεσίες του, το σπουδαίο ρεκόρ του αλλά και τις δυσκολίες που υπήρχαν σε προσωπικό επίπεδο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από το Σάο Πάολο.

Μιλώντας στο “The Coaches’ Voice”, ο Αμπέλ Φερέιρα έκανε μια ανασκόπηση της καριέρας του, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες. Ο 43χρονος μίλησε και για τη θητεία του στον “δικέφαλο του βορρά” ενώ δεν δίστασε να τονίσει ένα από τα πιο σπουδαία επιτεύγματά του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θα σας πω δύο ιστορίες. Η πρώτη: όταν έφτασα στην Παλμέιρας ο κόσμος αναρωτήθηκε γιατί η ομάδα επέλεξε εμένα. Όταν έφτασα στη Βραζιλία ήμουν ένας προπονητής χωρίς τίτλους. Ο κόσμος πρέπει να αναρωτήθηκε γιατί πλήρωσαν οι ομάδες για μένα, για έναν προπονητή που δεν είχε τίτλους.

Γιατί ένας σύλλογος όπως ο ΠΑΟΚ πήγε στην Μπράγκα και πλήρωσε 3 εκατομμύρια ευρώ; Γιατί η Παλμέιρας πήγε στον ΠΑΟΚ για να πληρώσει το συμβόλαιό μου;

Δεν έχω απολυθεί ακόμα. Περιμένω να γίνει κάποτε αλλά δεν με έχουν απολύσει ακόμα. Και ο κόσμος αντί να το σκέφτεται αυτό, σκέφτηκε την έλλειψη τίτλων. Ναι, αλλά ποιους συλλόγους έχω προπονήσει; Που έχω δουλέψει για να έχω τη δυνατότητα να κερδίσω τίτλους;

Η Παλμέιρας μού πήρε τρεις φορές συνέντευξη πριν με επιλέξει. Ο σύλλογος ήξερε πολύ καλά ποιον προσέλαβε. Ήξερα πώς έπαιζε.

Και η δεύτερη ιστορία, κανείς δεν το ξέρει: πήγα ενάντια σε όλα και σε όλους στην οικογένειά μου. Οι γονείς μου και η γυναίκα μου μου είπαν να μην πάω. Πήγα κόντρα σε όλη μου την οικογένεια. Κανείς δεν ήθελε να έρθει στην Παλμέιρας. Κανένας. Ήρθα αποκλειστικά και μόνο επειδή εγώ το ήθελα, γνωρίζοντας μάλιστα, ότι ο μέσος όρος παραμονής των προπονητών στη Βραζιλία είναι τρεις μήνες.

Ήθελα όμως, να έχω μια καλή ομάδα στη διάθεσή μου. Ωστόσο, έφτασα και είδα μια ομάδα που πάνω από όλα δεν πίστευε στον εαυτό της. Μια ομάδα που της έλειπε η στοργή».

