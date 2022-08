Το μήνυμα του Αϊτόρ για το παιχνίδι με τη Σλάβια

Ο Ισπανός εξτρέμ, με ανάρτησή του στον λογαριασμό που διατηρεί στο instagram, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην ομάδα του, ενόψει του αγώνα για τα προκριματικά του Κόνφερενς.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Σλάβια Πράγας στη Λεωφόρο για τον τρίτο προκριματικό του Κόνφερενς Λιγκ, με τον Αϊτόρ να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισπανός εξτρέμ αναφέρθηκε στο σημερινό μεγάλο παιχνίδι των “πρασίνων” γράφοντας.

«Σήμερα είναι η μέρα. Πάμε Παναθηναϊκέ!», συνοδεύοντας φωτογραφία της Λεωφόρου από ψηλά.

Δείτε αναλυτικά της ανάρτησή του:

💪🏼 It’s the day. Come on @paofc_!! pic.twitter.com/5og7PIfMTN

— Aitor Cantalapiedra (@AitorCF10) August 11, 2022