«Εγγυημένη μόνο η σεζόν 2025-26 για τον Βαλαντσιούνας από τους Νάγκετς»

Μέσα στην εβδομάδα θα επισημοποιηθεί το trade ανάμεσα σε Νάγκετς και Κινγκς που αφορά τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, όπως ανέφερε ο Μαρκ Στάιν.

Ο Αμερικανός ρεπόρτερ τόνισε πως οι Νάγκετς δεν έχουν εγγυηθεί στον Βαλαντσιούνας τη δεύτερη σεζόν του συμβολαίου του (2026-27), παρά μόνο την πρώτη (2025-26) με 10.4 εκατομμύρια δολάρια.

