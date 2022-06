ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Μείνε δυνατός Λάσο»

Η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα με ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Ισπανό προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πάμπλο Λάσο υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου το πρωί της Κυριακής και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπως ενημέρωσαν οι «μερένγκες».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να ευχηθεί στον Ισπανό τεχνικό, αναφέροντας: «Πολλή δύναμη και άμεση ανάρρωση. Μείνε δυνατός Πάμπλο Λάσο και γίνε σύντομα καλά».

¡Mucha fuerza, @pablolaso !

Pronta recuperación 🙏

Stay strong Pablo Laso! Get well soon 🙏@RMBaloncesto pic.twitter.com/UkpB4sGVZS

— Panathinaikos BC (@paobcgr) June 5, 2022