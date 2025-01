Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για στην τραγωδία στην Τουρκία

Στην Τουρκία και συγκεκριμένα στο χιονοδρομικό κέντρο του Μπόλου, ξέσπασε φωτιά η οποία στέρησε την ζωή σε 66 ανθρώπους, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να εκδίδει ανακοίνωση για να εκφράσει τα συλλυπητήρια της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την τραγωδία στο χιονοδρομικό θέρετρο, στο Μπόλου της Τουρκίας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων»

Panathinaikos BC AKTOR expresses their sorrow for the tragedy at the ski resort in Bolu, Turkey. We send our heartfelt… pic.twitter.com/FaO7lKpoUw