Έλυσε τη συνεργασία του με Μακέντα

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα το “διαζύγιό” του με τον έμπειρο Ιταλό επιθετικό, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει στην Τουρκία και την Ανκαραγκουτσού.

Οι “πράσινοι” ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Φεντερίκο Μακέντα, με τον 31χρονο Ιταλό επιθετικό να έχει βρει όπως όλα δείχνουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Συγκεκριμένα, ο Μακέντα θα “μετακομίσει” στη γειτονική Τουρκία για λογαριασμό της Ανκαραγκουτσού, με το “τριφύλλι” να λαμβάνει περίπου το ποσό των 200.000 ευρώ και να διατηρούν το ποστοστό της τάξεως του 15% για τη μεταπώληση του Ιταλού επιθετικού.

Ο Μακέντα θα υπογράψει στους Τούρκους διετές συμβόλαιο με αποδοχές 850.000 ευρώ τον πρώτο χρόνο και έξτρα 50.000 ευρώ στο δεύτερο χρόνο, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και κάποια μπόνους στόχων.

Στα τέσσερα χρόνια που αγωνίστηκε στο “τριφύλλι” ο Φεντερίκο Μακέντα έπαιξε συνολικά σε 116 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και σημείωσε συνολικά 40 γκολ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φεντερίκο Μακέντα.

Ο Ιταλός επιθετικός αγωνίστηκε για μία τετραετία με τη φανέλα του Τριφυλλιού, από τον Σεπτέμβριο του 2018 όταν και εντάχθηκε στο σύλλογο. Κατέγραψε 116 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πέτυχε 40 γκολ, επίδοση που τον κατατάσσει στην 6η θέση όλων των εποχών στους ξένους σκόρερ του Παναθηναϊκού.

Πέραν των αγωνιστικών επιδόσεων, ο Κίκο ξεχώρισε για το ήθος και την προσωπικότητά του. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Thank you for the memories Kiko 🟢⚪️#Panathinaikos #Macheda pic.twitter.com/wivSusVESs

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 11, 2022