Ανακοίνωσε Τέρζιτς

H Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του 39χρονου Γερμανού τεχνικού.

Από τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, ο Εντίν Τέρζιτς, αναλαμβάνει για δεύτερη φορά στην καριέρα του την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Βεστφαλίας. Οι «κιτρινόμαυροι» έχρισαν τον 39χρονο Γερμανό τεχνικό, με ανακοίνωσή τους, διάδοχο του Μάρκο Ρόζε, ενώ του προσέφεραν συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2025.

Η πρώτη θητεία του στον πάγκο των Βεστφαλών ήταν ολιγόμηνη τη σεζόν 2020-21, ενώ είχε διατελέσει και βοηθός προπονητή των Χάνες Βολφ και Λισιέν Φαβρ. Στο παρελθόν εργάστηκε και ως πρώτος προπονητής στα τμήματα υποδομής της ομάδας του Ντόρτμουντ.

Borussia Dortmund has agreed to terms with Edin Terzic to become the new first-team head coach on a contract until 2025 🤝 pic.twitter.com/7PCDEM7Eyn

