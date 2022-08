Τα βρήκαν για Χόρτα Μπενφίκα και Μπράγκα

Έτοιμος να μετακομίσει στη Λισαβόνα φέρεται να είναι, με βάση όσα γράφονται στην πατρίδα του, ο Πορτογάλος εξτρέμ που αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού στην Ιβηρική χερσόνησο.

Για την ακρίβεια, η “A Bola” αναφέρει στο σημερινό της πρωτοσέλιδο πως Μπενφίκα και Μπράγκα κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Ρικάρντο Χόρτα. Οι “αετοί” θα βγάλουν από τα ταμεία τους περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των “αρσεναλίστας”. Τα ανταλλάγματα, όμως, δεν σταματούν εκεί μιας και το αντίθετο δρομολόγιο από τον 27χρονο θα πραγματοποιήσει ο Ζιλ Ντίας. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έχει συμβόλαιο έως το 2026 και αναμένεται να υπογράψει κάτι αντίστοιχο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι απολαβές του.

Το πρωτοσέλιδο:

