Τέλος ο Τζάστιν Άντερσον από την Μπαρτσελόνα

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐳𝐚 𝐥’𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐀𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚



L’aler nord-americà acabarà la seva vinculació contractual el 30 de juny després d’un any com a blaugrana



Moltes gràcies i molta sort, Justin! 💙❤

Thanks, @JusAnderson1! 🫶 pic.twitter.com/8A0rimlxW5