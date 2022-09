Τέλος από την Τσέλσι ο Αλόνσο | Οδεύει προς Μπαρτσελόνα

Οι “μπλε” ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον 31χρονο διεθνή Ισπανό ακραίο αμυντικό, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από τους “μπλαουγκράνα”.

Γυρίζει σελίδα στην ποδοσφαιρική του καριέρα ο Μάρκος Αλόνσο, ο οποίος αποχώρησε από την Τσέλσι ύστερα από έξι χρόνια, με τους “μπλε” να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.

Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022