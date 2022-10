“Γλυκοκοιτάζει” Νταλότ η Μπαρτσελόνα

Οι “μπλαουγκράνα” παρακολουθούν εδώ και αρκετό καιρό, τον ακραίο αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά η περίπτωση του δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη.

Η Μπαρτσελόνα έχει βάλει στο… μάτι τον Ντιόγκο Νταλότ και οι σκάουτερ των Καταλανών, τον έχουν “τσεκάρει” πολλαπλές φορές πρόσφατα. Η περίπτωση του βέβαια, μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς οι “κόκκινοι διάβολοι”, έχουν την επιλογή να επεκτείνουν το συμβόλαιο του νεαρού ακραίου αμυντικού, μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Ο Νταλότ επιπλέον, αποτελεί βασικό… γρανάζι στο πλάνο του Έρικ Τεν Χαγκ και δεν φαίνεται διατεθειμένος, να τον “χάσει”.

