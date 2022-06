Πρόταση με “μυθική” ρήτρα στον Γκάβι

Έτοιμη να ανανεώσει το συμβόλαιο του νεαρού Ισπανού μέσου φέρεται να είναι η Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με το «Sky Sports», οι Καταλανοί κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην πλευρά του Γκάβι. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τονίζει ότι αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις. Οι “μπλαουγκράνα”, μάλιστα, επιθυμούν και την τοποθέτηση ρήτρας που θα αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ο 17χρονος επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στο “Καμπ Νου”, για αυτό και είναι πολύ πιθανό να έχουμε «happy end» σύντομα.

Negotiations between Gavi’s camp and Barcelona will resume in the coming days, after his agent finally received the official proposal for the new contract. 🔵🔴🇪🇸 #FCB

Gavi’s priority is to continue at Barça – while club are offering a five year deal with €1B release clause.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2022