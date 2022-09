Ενδιαφέρον από MLS για Μπουσκέτς

Ο Ισπανός κεντρικός μέσος δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με τον “μετρ” των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πολλοί σύλλογοι από την Αμερική έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του.

Ο Σέρχιο Μπουσκέτς θέλει να ξεκινήσει μία νέα περιπέτεια στην καριέρα του, καθώς δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους “μπλαουγκράνα”. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο 34χρονος χαφ έχει… πέραση στο MLS, καθώς αρκετές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του, ενώ μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις από το 2021.

Παρόλα αυτά ο Μπουσκέτς επιθυμεί να μετακινηθεί στην… άλλη μεριά του Ατλαντικού τον Ιούνιο του 2023 και προς το παρόν θα αναζητήσει μία διαφορετική πρόκληση, με την Ίντερ Μαϊάμι, πάντως να… πιέζει, προκειμένου να λάβει την θετική απάντηση του ποδοσφαιριστή.

The situation remains the same for Sergio Busquets’ future. MLS clubs are trying to sign him since summer 2021 — Sergio decided to fulfil his contract with Barça. 🇪🇸🇺🇸 #FCB

…but MLS remains the main option for June 2023, he’s tempted by new challenge.

Inter Miami, pushing ⤵️ https://t.co/zFvdLXxusu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2022