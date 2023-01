Απών από την προπόνηση της Φιορεντίνα μετά το “όχι” στη Μπαρτσελόνα ο Άμραμπατ

Σε θρίλερ αναμένεται να μετατραπεί η μεταγραφή του Μαροκινού στους “μπλαουγκράνα” που επιχειρούν να τον κάνουν δικό τους την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Σοφιάν Άμραμπατ, δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση της Φιορεντίνα, μετά τη δημοσιοποίηση του ενδιαφέροντος της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του παίκτη, πιέζοντας με αυτό το τρόπο για αλλαγή στάσης της ομάδας.

Οι “μπλαουγκράνα” έκαναν το κόλπο γκρόσο την τελευταία στιγμή, κάνοντας πρόταση στην Ιταλική ομάδα για την απόκτηση του Μαροκινού ως δανεικός για αρχή, καθώς τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας δεν επιτρέπουν τη μεταγραφή του.

Η Φιορεντίνα απάντησε αρνητικά, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του παίκτη ο οποίος δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση της ομάδας, πιέζοντας για τη μεταγραφή του στη Μπαρτσελόνα.//

Sofyan Amrabat didn’t show up for Fiorentina training today, now forcing possible Deadline move after Barça proposal rejected 🚨🇲🇦 #DeadlineDay

Barça offered €3m loan fee, €37m buy option — Fiorentina, not accepting these conditions. pic.twitter.com/An8EQRsnMB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023