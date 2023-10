Χένες: «Μόνο 95 εκατομμύρια δώσαμε για Κέιν»

Σε αποκάλυψη προχώρησε ο επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος δήλωσε πως η πραγματική τιμή στην οποία αγοράστηκε ο Άγγλος σέντερ φορ από την Τότεναμ το περασμένο καλοκαίρι, ήταν πολύ μικρότερη από αυτήν που έγινε γνωστή.

Το “σίριαλ” Χάρι Κέιν ήταν εκ των μεγαλύτερων της περασμένης μεταγραφικής περιόδου και όχι άδικα. Οι Βαυαροί δεν κατάφερναν για πολύ καιρό να βρουν τη “χρυσή τομή” με την Τότεναμ, αφού ο πρόεδρος των Λονδρέζων, Ντάνιελ Λέβι είχε πολύ υψηλές απαιτήσεις για το μέχρι πρότινος αστέρι του συλλόγου.

Ο ισχυρός άνδρας των “σπερς” προσπαθούσε για καιρό να αποσπάσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία, σε σημείο που οι διαπραγματεύσεις τράβηξαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο και ο εκνευρισμός των ιθύνοντων της Μπάγερν μεγάλωνε. Τελικά, οι δύο πλευρές τα βρήκαν στις 100 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου. Μάλιστα, γραφόταν πως αυτό το ποσό μπορεί με τα μπόνους να έφτανε τις 120 εκατομμύρια λίρες.

Ο Ούλι Χένες ήρθε όμως να τα διαψεύσει αυτά τα νούμερα, περίπου δύο μήνες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κέιν στην ομάδα του Μονάχου. Πιο συγκεκριμένα, ο υψηλά ιστάμενος άνθρωπος της Μπάγερν δήλωσε στο “BR24”: «Ξοδέψαμε μόνο 95 εκατομμύρια για την μεταγραφή του Χάρι Κέιν».//ΓΑ.

🔴 Bayern’s Uli Hoeneß has revealed the exact transfer fee Bayern paid for Harry Kane: “We only spent 95 million euros to sign Kane”, told @BR24. pic.twitter.com/4cfpeEUMI4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2023