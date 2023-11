Τρία λεπτά αρκούσε για να… αναστηθεί η Λέτσε

Οι “Ροσονέρι” δεν κατάφεραν να περάσουν από την Νότια Ιταλία και έφυγαν με έναν πόντο, με τελικό σκορ 2-2 (από 2-0 που προηγούνταν). Έτσι, το σύνολο του Στέφανο Πιόλι έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει τις Ίντερ και Γιουβέντους, οι οποίες βρίσκονται στην 2η και 3η θέση της βαθμολογία, αντίστοιχα.

Η Λέτσε υποδέχθηκε την Μίλαν στο “Στάντιο Βία ντελ Μάρε”, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Serie A, με τους γηπεδούχους να μετατρέπουν το 2-0 σε… 2-2! Τι και αν το σκορ άνοιξε ο Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος σημείωσε την 100ή του εμφάνιση με τα χρώματα των “Ροσονέρι”, οι Μιλανέζοι δεν μπόρεσαν να πάρουν το “τρίποντο”.

Ο αγώνας:

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αφού ο Ραφαέλ Λεάο τραυματίστηκε από μαρκάρισμα και στην θέση του μπήκε ο Νοά Οκαφόρ. Η πρώτη καλή φάση της αναμέτρησης ήρθε στο 14ο λεπτό, από την Μίλαν. Πιο συγκεκριμένα, ο Τομάζο Πομπέγκα παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, χωρίς να μπορέσει να την βάλει στα δίχτυα, αφού ο Βλαντίμιρο Φαλκόνε επενέβη ορθώς. Το γκολ δεν άργησε να έρθει όμως για τους φιλοξενούμενους, αφού στο 28′, ο Ολιβιέ Ζιρού χρησιμοποίησε το… σώμα του για να σκοράρει και έτσι έγινε, κάνοντας το 1-0.

Στο 35ο λεπτό, οι παίκτες του Στέφανο Πιόλι επέκτειναν το σκορ, με τον Τίτζανι Ράιντερς να πραγματοποιεί μία εξαίρετη ατομική ενέργεια. Για την ακρίβεια, πήρε την μπάλα και με υπέροχη κούρσα έφτασε μέσα στην περιοχή, όπου “τράβηξε” ένα δυνατό σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στην κάτω δεξιά γωνία για το 2-0. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ολλανδός μέσος είχε όλη την καλή διάθεση να σκοράρει δεύτερο προσωπικό γκολ, αλλά ο Φαλκόνε αντέδρασε ιδανικά αυτή την φορά! Στο 39′, ο Λάμεκ Μπάντα μπορούσε να μειώσει για την Λέτσε, αλλά ο Μάικ Μενιάν του είπε “όχι”! Το ίδιο λεπτό, η Μίλαν απειλήθηκε από τον Νίκολα Κριστόβιτς, ο οποίος “έπιασε” την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πιο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 45′, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτο ημιχρόνου, ο Ιλμπέρ Ραμαντάνι τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα και αυτή είναι συνολικά η 5η του για την χρονιά 2023/24. Επομένως, ο Αλβανός μέσος θα χάσει το επόμενο ματς, το οποίο θα είναι κόντρα στην Βερόνα, την Δευτέρα 27/11.

