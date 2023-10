Έδωσε τις λύσεις ο Άλβαρεζ στην Γερμανία | Πήρε τον βαθμό στο τέλος ο Ερυθρός

Το δεύτερο σερί τρίποντο του 7ου ομίλου κατέκτησε μέσα στην Λειψία η Μάντσεστερ Σίτι, χάρη σε ένα γκολ και μία ασίστ του Αργεντινού επιθετικού, την ώρα που οι “ερυθρόλευκοι” του Βελιγραδίου έσωσαν τον βαθμό της ισοπαλίας στο 88′ με την Γιουνγκ Μπόις.

ΛΕΙΨΙΑ- ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1-3

Η Σίτι από την αρχή του ματς προσπάθησε να επιβάλει τον δικό της ρυθμό παίρνοντας την κατοχή της μπάλας, κατοχή που κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ στο 25΄. Άψογη συνεργασία των παικτών του Γκουαρδιόλα, από δεξιά ο Λιούις γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί πάνω στην κίνηση την βρήκε ο Φόντεν, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα κάνοντας το 0-1. Η αγγλική ομάδα κυριάρχησε στο πρώτο 45λεπτο, έχοντας 76% κατοχή της μπάλας και 7 τελικές προσπάθειας, έναντι μόλις μίας των γηπεδούχων, αλλά το σκορ παρέμεινε στο εύθραυστο 0-1.

Η Λειψία κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια μόλις στο 3ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Υποδειγματική αντεπίθεση των Γερμανών και με εξαιρετικό πλασέ του Οπέντα ο οποίος νίκησε τον Έντερσον κάνοντας το 1-1. Οι “πολίτες” πίεσαν ασφυκτικά από εκεί και έπειτα καθ’ όλη τη διάρκεια του δευτέρου μέρους. Η κατοχή έφτασε μέχρι και το 70% και οι σημαντικές ευκαιρίες, αν και λίγες, είχαν πολλές προοπτικές.

Τελικά, η ομάδα του Γκουαρδιόλα βρήκε το γκολ που άξιζε στο 84′ χάρη στον Χούλιαν Άλβαρεζ. Ο Αργεντινός βρήκε ελάχιστο χώρο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και με ένα υπέροχο φαλτσαριστό σουτ, πέτυχε το απέναντι “παραθυράκι” του Μπλάσβιχ. Η Σίτι “σφράγισε” μια και καλή το δεύτερό της τρίποντο στον 7ο όμιλο στο 90+2, με μία άψογα εκτελεσμένη αντεπίθεση. Ο Άλβαρεζ αυτή τη φορά… σέρβιρε το γκολ, ανοίγοντας για τον Ντοκού ο οποίος εκτέλεσε και σημείωσε εύκολα το τελικό 3-1.

Late goals from Álvarez and Doku secure the win for Man City 💪#UCL pic.twitter.com/bwVZL0sOCc

