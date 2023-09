Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Άντονι

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θέτει τον εαυτό του διαθέσιμο για τις υποχρεώσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του Έρικ Τεν Χαγκ, μετά τις κατηγορίες τριών γυναικών για απόπειρες βιασμού από τον παίκτη των “μπέμπηδων”.

Ο Άντονι μετά από τα δημοσιεύματα και τις μαρτυρίες γυναικών, οι οποίες έμπλεκαν τον παίκτη της Γιουνάιτεντ με απόπειρες βιασμών και ξυλοδαρμούς στα φερόμενα θύματα, έμεινε εκτός ομάδας από επιλογή, καθώς ο σύλλογος δεν τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο. Από εκεί και ύστερα, ο επιθετικός είχε επικοινωνία με τον Ολλανδό προπονητή, που είχε κοινή συναίνεση να μείνει εκτός για να διευθετηθούν τα ζητήματα με τις δικαστικές αποφάσεις.

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

«Από τότε που διατυπώθηκαν για πρώτη φορά οι ισχυρισμοί τον Ιούνιο, ο Άντονι έχει συνεργαστεί με τις έρευνες της αστυνομίας τόσο στη Βραζιλία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεχίζει να το κάνει. Ως εργοδότης του Άντονι, η Μάντεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε ότι θα συνεχίσει τις προπονήσεις στο Κάρινγκτον και θα είναι διαθέσιμος για επιλογή, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται. Αυτό θα επανεξεταστεί εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων στην υπόθεση. Ως σύλλογος καταδικάζουμε τις πράξεις βίας και κακοποίησης. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση και αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι κατηγορίες στους επιζώντες της κακοποίησης».//ΓΡ.

