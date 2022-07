Εκτός προετοιμασίας ο Κ. Ρονάλντο

Χωρίς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ θα μεταβεί στην Ταϊλάνδη την Παρασκευή (8/7) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η επίσημη αιτιολόγηση συμπεριλαμβάνει το… προσωπικό πρόβλημα που έχει επικαλεστεί εδώ και μέρες ο 37χρονος.

Στο σπίτι του θα παραμείνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρά την έναρξη της προετοιμασίας των “κόκκινων διαβόλων” σύμφωνα με το “Sky Sports”. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει ότι η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ έδωσε την άδεια στον “CR7” να… επεκτείνει την περίοδο απουσίας του. Ο λόγος είναι το οικογενειακό ζήτημα που αποκάλυψε ο ίδιος στο κλαμπ πριν από λίγες ημέρες. Παρ’ όλα αυτά, η φημολογία που θέλει τον Πορτογάλο να αποχωρεί από το “Ολντ Τράφορντ” φουντώνει ακόμα περισσότερα.

Το δημοσίευμα:

Cristiano Ronaldo will not be part of Manchester United squad for the start of pre-season tour. He’s not gonna travel to Bangkok tomorrow. 🚨🇵🇹 #MUFC

Man United accept to give Cristiano additional time off to deal with personal/family issue. pic.twitter.com/R8Z9XkCOST

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022