Υπέστη κάταγμα στην κλείδα ο Τσιμίκας

Το Βρετανικό μέσο Sky Sports έκανε γνωστό πως ο Έλληνας αμυντικός τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ και την σύγκρουση με τον προπονητή του Γιούρκεν Κλοπ. Πως επηρεάζεται η εθνική ομάδα;

Ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ επιβεβαίωσε μαζί με το “Sky Sports” την κρισιμότητα του τραυματισμού του Κώστα Τσιμίκα, με το ιατρικό πόρισμα να δείχνει πως υπέστη κάταγμα κλείδας. Μετά τον τραυματισμό του ο “Greek Scouser” μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης. Ο εκτιμώμενος χρόνος ανάρρωσης από τέτοιον τραυματισμό είναι έως και τρεις μήνες. Αυτό δεν μπορεί να του δώσει ελπίδες για να αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδα για τα play off του EURO 2024 με αντίπαλο το Καζακστάν στις 21 Μαρτίου.

Τη φετινή σεζόν ο Τσιμίκας έχει αγωνιστεί σε 17 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ.//ΓΡ.

Kostas Tsimikas hospitalised with collarbone injury after battle with Bukayo Saka. Jurgen Klopp had WIPED OUT, he is unscathed. #LIVARSpic.twitter.com/S4eBjhFJsY

— Premier League Mirror (@EPLMirror) December 23, 2023