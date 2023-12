Στο νοσοκομείο ο Τσιμίκας με πρόβλημα στην κλείδα

Ο Έλληνας διεθνής μπακ έγινε αλλαγή και αντικαταστάθηκε στο ντέρμπι κόντρα στην Άρσεναλ μετά από μια άσχημη πτώση τπου έπειτα από μαρκάρισμα του Σάκα. Η κατάσταση του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού μοιάζει σοβαρή με τον ποδοσφιαριστή να μεταβένει στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.

Δεν θα θέλει να το θυμάται για πολύ καιρό ο Κώστας Τσιμίκας το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Αρτέτα. Ο 27χρονος μετά από μαρκάρισμα του Σάκα έπεσε πάνω στον Κλοπ και προσγειώθηκε πολύ άσχημα με τον ώμο στο χορτάρι με συνέπεια να γίνει αναγκαστική αλλάγη.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού μετέβη απευθείας σε νοσοκομείο για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση του “Greek Scouser” κάνουν λόγο για πρόβλημα στην κλείδα και το μόνο που μένει είναι να δούμε το ακριβές χρονικό διάστημα απουσίας του Έλληνα μπακ. //ΝΚ

Kostas Tsimikas is in hospital with a suspected collarbone injury after wiping out Jurgen Klopp 🤯 pic.twitter.com/BiR1jPzNmm

— GOAL (@goal) December 23, 2023