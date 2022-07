“Έδεσε” τον Γκόμεζ στο Άνφιλντ

Την παραμονή του Άγγλου στόπερ στο λιμάνι για τα επόμενα πολλά χρόνια επισημοποίησαν οι “κόκκινοι”. Ο 25χρονος “σφράγισε” το μέλλον του στο Λίβερπουλ και έθεσε στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στο “Άνφιλντ” έως το 2027 θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Τζο Γκόμεζ. Ο διεθνής αμυντικός τα βρήκε σε όλα με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και επέκτεινε τη συνεργασία τους για πέντε χρόνια. Πλέον, βάζει “πλώρη” για να γίνει ο μακροβιότερος ενεργός παίκτης στον σύλλογο, μιας και αγωνίζεται εκεί από το 2015. Μπροστά του, με μεγάλη διαφορά, βρίσκεται μόνο ο Τζόρνταν Χέντερσον.

Η ανακοίνωση:

We’re delighted to announce that @J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds 🙌

— Liverpool FC (@LFC) July 7, 2022