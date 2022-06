O Νούνιες έφτασε στο προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ (video)

Ο Ουρουγουανός επιθετικός σήμερα (14/6) αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή-ρεκόρ του στους “reds”, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών.

Τα πρώτα πλάνα με την άφιξη του Ντάρβιν Νούνιες στο Μέρσεϊσαϊντ είδαν το φως της δημοσιότητας. Ο Ουρουγουανός επιθετικός έφθασε σήμερα (14/6) στο προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή-ρεκόρ στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο 22χρονος ετοιμάζεται να τελειώσει τα διαδικαστικά ζητήματα και να βάλει την υπογραφή του στο πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας του με τη Λίβερπουλ.

Darwin Nunez has ARRIVED at Liverpool ahead of his record breaking transfer 🚨🔴 pic.twitter.com/77SMy7FeIF

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 14, 2022