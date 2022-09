Μέσα για το ντέρμπι στις… καθυστερήσεις ο Αρτούρ

Ανατροπή με την παρουσία του Βραζιλιάνου μέσου στο “ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ” καθώς το πρόβλημα της διαδικασίας με την έκδοση της άδειας εργασίας λύθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο Αρτούρ Μέλο θα είναι τελικά στην αποστολή της Λίβερπουλ για το ντέρμπι κόντρα στην Έβερτον (3/9,14.30) καθώς όπως ενημέρωσαν οι “κόκκινοι” το πρόβλημα που είχε προκύψει με την άδεια εργασίας του Βραζιλιάνου λύθηκε. Μάλιστα ήταν… πάνω στην ώρα για να προλάβει το νέο απόκτημα της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ να ενισχύσει την ομάδα του στο ντέρμπι του “μέρσεισάιντ”.

Η ενημέρωση:

.@arthurhromelo is set to be named in our squad for today’s Merseyside derby with Everton.

— Liverpool FC (@LFC) September 3, 2022