Εξαιρεί τον Ντίας και δεν τον τιμωρεί η FA

Η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποφάσισε να δείξει κατανόηση στον Κολομβιανό εξτρέμ και δε θα του επιβάλει ποινή για το μήνυμα συμπαράστασης που έδειξε στον απαχθέντα πατέρα του, μετά το γκολ του κόντρα στη Λούτον.

Μία πάρα πολύ δύσκολη ψυχολογικά περίοδο περνάει ο Λουίς Ντίας, καθώς βιώνει μέρες αγωνίας μετά την απαγωγή των γονέων του (η μαμά του διασώθηκε γρήγορα) στην Κολομβία από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό.

Έχοντας απουσιάσει από το ματς της προηγούμενης αγωνιστικής με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο 26χρονος μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ επέστρεψε στην αποστολή της ομάδας απέναντι στη Λούτον την Κυριακή (5/11, 1-1).

Μάλιστα, ο Ντίας κατάφερε και να σκοράρει περνώντας ως αλλαγή, κάνοντας το 1-1 στις καθυστερήσεις και δίνοντας στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο πανηγυρισμός του Κολομβιανού ήταν πολύ συγκεκριμένος και χαρακτηριστικός, αφού σήκωσε τη φανέλα και στο εσωθερμικό του είχε γραμμένη τη φράση «ελευθερία για τον μπαμπά».

Κανονικά, η FA θα τιμωρούσε τον Ντίας για αυτή την κίνηση, βάσει κανονισμού, όμως φέρεται να αποφάσισε το αντίθετο, δείχνοντας έτσι ανθρωπιά και κατανόηση, διότι η περίπτωσή του είναι πολύ ξεχωριστή.//ΓΑ

🚨🚨| FA rules state players cannot lift shirts to reveal personal messages.

However, given the exceptional circumstances – and the fact Luis Diaz did not fully remove his shirt – the FA will not bring charges towards him.

— TTS. (@TransferSector) November 6, 2023