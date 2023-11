Ταυτοποιήθηκαν οι απαγωγείς των γονέων του Ντίας

Η κολομβιανή κυβέρνηση επιβεβαίωσε την Πέμπτη (02/11) ότι ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός είναι υπεύθυνος για την απαγωγή των γονέων του εξτρέμ της Λίβερπουλ.

Ο ELN όπως είναι η ισπανική συντομογραφία του, φέρεται να είναι η οργάνωση που έχει εμπλακεί στην υπόθεση που έχει ταράξει τον κόσμο της Κολομβίας και το φίλαθλο κοινό του ποδοσφαίρου.

Ο Ότι Πατίνο, υπεύθυνος ειρηνικών διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης της Κολομβίας, έγραψε δελτίο Τύπου την Πέμπτη (2/11) στο οποίο αποκάλυψε ότι η απαγωγή των Λουίς Μανουέλ Ντίας και Σιλένις Μαρουλάνδα έχει ενορχηστρωθεί από ένα μέρος της ELN.

Μάλιστα, ο Πατίνο και η κυβέρνηση διαπραγματεύονται σε σταθερή βάση μία ειρηνική συμφωνία με την ένοπλη οργάνωση. Το κράτος της Κολομβίας απαιτεί πλέον την άμεση απελευθέρωση του πατέρα Ντίας, ενώ έχουν ανεγερθεί ανησυχίες για μεταφορά του στη Βενεζουέλα.

Τα μόνα καλά νέα της υπόθεσης είναι πως η μαμά του επιθετικού της Λίβερπουλ έχει διασωθεί, αλλά τα χνάρια του πατέρα είναι προς ώρας άγνωστα, με τις εναέριες έρευνες να έχουν πέσει στο κενό.

🚨 Colombian government announces that ELN, criminal armed group, are the ones who kidnapped Luis Díaz’s father.

There’s still no further update on his rescue after 5 days, as @PSierraR reports. pic.twitter.com/mJ3PNv81Ex

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2023