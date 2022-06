Ανακοίνωσε Νούνιες η Λίβερπουλ

Οι “κόκκινοι” ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 22χρονου Ουρουγουανού επιθετικού από τη Μπενφίκα.

Ο Ντάργουιν Νούνιες αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έβγαλε από τα ταμεία της 90+20 εκατομμύρια ευρώ και έκανε δικό της τον 22χρονο φορ που ολοκλήρωσε τη σεζόν, καταγράφοντας 28 συμμετοχές με 26 γκολ στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

We are delighted to announce the signing of @Darwinn99 from Benfica, subject to the successful granting of a work permit and international clearance 😍#DarwinDay

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022