Παραιτήθηκε ο Σάρι

Τίτλοι τέλους αναμένεται να πέσουν στη συνεργασία του έμπειρους προπονητή με τη Λάτσιο. Ο Ιταλός τεχνικός βρισκόταν σε δύσκολη θέση και τελικά υπέβαλε την παραίτηση του στη διοίκηση των Ρωμαίων.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μαουρίτσιο Σάρι μετέφερε την απόφασή του στη διοίκηση του συλλόγου και το διαζύγιο αναμένεται να επισημοποιηθεί άμεσα. Η αποχώρησή του έρχεται μετά την χθεσινή (11/3) εντός έδρας ήττα της Λάτσιο από την Ουντινέζε, μετά από την οποία η ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας έμεινε 7 βαθμούς μακριά από την πρώτη εξάδα της Serie A. Ως πιθανοί αντικαταστάτες ακούγονται ήδη τα ονόματα των Μίροσλαβ Κλόζε, Τομάσο Ρόκι και Άντζελο Γκρεγκούτσι, με τους Ρωμαίους να μοιάζουν αυτή τη στιγμή με καζάνι που βράζει.

🚨🔵 Maurizio Sarri has just resigned as Lazio manager — he has informed the club early this afternoon. pic.twitter.com/ihFH952DY3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2024