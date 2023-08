Ο Σούπερμαν Τζίτζι βγάζει την… κάπα του!

Σε ηλικία 45 ετών, ο θρύλος του Ιταλικού ποδοσφαίρου και παγκόσμιος πρωταθλητής με την “Σκουάντρα Ατζούρα” το 2006 αποφάσισε πως να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μια καριέρα με πολλές επιτυχίες αλλά και αποτυχίες έφτασε στο τέλος της.

Η Πάρμα η πρώτη του αγάπη

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στα σαλόνια της Serie A με τους “σταυροφόρους”. Έγινε ευρέως γνωστός στο ιταλικό κοινό, φορώντας την κίτρινη φανέλα για έξι σεζόν. Πάντα έβλεπε την Πάρμα ως την σανίδα του προς το μεγάλο ποδοσφαιρικό του ταξίδι. Το καλοκαίρι του 2001 μετακομίζει στην Γιουβέντους και γίνεται κάτοικος Τορίνου.

Στα ασπρόμαυρα της “Γηραιάς Κυρίας”

Με την νέα χιλιετία, ο Μπουφόν κερδίζει θέση βασικού στην “Γιούβε” και γίνεται το… τείχος κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του ιταλικού βορρά. Με τους “Μπιανκονέρι” κερδίζει 10 Serie A και πέντε Coppa Italia, έχοντας ένα πρωτάθλημα Serie B λόγω του υποβιβασμού της ομάδας το 2006. Το σκάνδαλο “Calciopoli” έπεσε τότε πάνω στις πλάτες των παικτών και των ομάδων, όμως ταυτόχρονα η Εθνική Ιταλίας επέστρεψε ως Παγκόσμια Πρωταθλήτρια από τα γήπεδα της Γερμανίας. Ο Μπουφόν πήρε την απόφαση μαζί με λίγους ακόμα συμπατριώτες του να μείνουν στην Γιουβέντους και να παλέψουν για την άνοδο προς την πρώτη κατηγορία. Ο Καμορανέζι και ο Ντελ Πιέρο ήταν δύο εξ αυτών, με τον Φάμπιο Καναβάρο να αποχωρεί από την ομάδα για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι χαμένοι τελικοί στο Champions League

Ο “Τζίτζι” έφτασε αρκετές φορές σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά καμία φορά δεν τον κατέκτησε. Το 2003 η ομάδα του έχασε από την Μίλαν στον “εμφύλιο” του “Όλντ Τράφορντ“. Ο Ιταλός τερματοφύλακας έπιασε πέναλτι στην “ψυχοφθόρα” διαδικασία, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Μετά από 12 χρόνια, η “Μεγάλη Κυρία” έχει μαζέψει τα κομμάτια της, έχει επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο και αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Βερολίνου. Η ήττα έρχεται από τους Καταλανούς με 3:1 και το πλήγμα είναι μεγάλο, αλλά η ομάδα επανέρχεται στον τελικό του Κάρντιφ με την Ρεάλ Μαδρίτης, δύο χρόνια αργότερα. Η “βασίλισσα” θα κερδίσει με το εμφατικό 4:1 και ο Μπουφόν χάνει ακόμα μια ευκαιρία κατάκτησης του “τροπαίου με τα μεγάλα αυτιά”.

Η μετακίνηση στην Παρί και ο επαναπατρισμός στο Τορίνο

Το καλοκαίρι του 2018 δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ομάδα που αγαπήθηκε όσο κάνεις. Η Παρί Σεν Ζερμέν του έκανε πρόταση και εκείνος να μετακόμισε στη γαλλική πρωτεύουσα για ένα μικρό πέρασμα, μέχρι την επιστροφή του στην Γιουβέντους μια σεζόν αργότερα. Για εκείνη την απόφαση είπε μερικά χρόνια αργότερα ότι είναι η «χειρότερη της ζωής του». Ο “Τζίτζι” είχε πλέον έναν αρκετά πιο συμπληρωματικό ρόλο, σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Κάπως έτσι μέτρησε μόλις 17 συμμετοχές σε μια διετία.

Ο τελευταίος χορός με την Πάρμα

Το 2021 πήρε την απόφαση να τελειώσει εκεί που ξεκίνησε 26 χρόνια νωρίτερα. Ο Μπουφόν απορρίπτει το καλοκαίρι του 2021 τις προτάσεις από τη Μέση Ανατολή και διαλέγει την Πάρμα ως τον τελευταίο σταθμό της μεγάλης του καριέρας. Με την ομάδα που φόρεσε για πρώτη φορά τα γάντια του σε κορυφαίο επίπεδο, ο “Τζίτζι” λέει πια αντίο σε μια υπερπλούσια καριέρα τόσο σε εθνικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.//

BREAKING: Buffon is hanging up his gloves 🧤 😢

Sky is reporting that Gigi Buffon has decided to call an end to his illustrious career and an official announcement is imminent.

We want to say a huge GRAZIE to an absolute calcio legend.

• World Cup

• Scudetti

• UEFA Cup… pic.twitter.com/bXZQxoTQbh

— Italian Football TV (@IFTVofficial) August 1, 2023