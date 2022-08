Στο… κυνήγι και για Λόντι η Νότιγχαμ Φόρεστ

H νεοφώτιστη ομάδα της Premier Leagu έχει ταράξει τα… νερά στο αγγλικό πρωτάθλημα με τις μεταγραφές της και ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ακόμη μία με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ θέλει να δώσει συνέχεια στο μεταγραφικό πανζουρλισμό, καθώς μετά τον Σερζ Οριέ, βρίσκεται πολύ κοντά σε μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ της.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φόρεστ πιέζει την Ατλέτικο Μαδρίτης, προκειμένου να παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού τον Ρενάν Λόντι για το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, θα συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς του παίκτη, η οποία θα ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Nottingham Forest are pushing to sign Renan Lodi on loan from Atletico Madrid. €5m loan fee offered, also buy option could be included – around €30m. 🚨🌳 #NFFC

Talks still ongoing on clubs and player side, but Forest are pushing after Atletico changed their position on LB. pic.twitter.com/T19APoQkR0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2022