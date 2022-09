Σάκα ο κορυφαίος της εθνικής Αγγλίας

Ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου παίκτη της χρονιάς που μας πέρασε, για τα “Τρία Λιοντάρια” και έγινε έτσι ο πρώτος “κανονιέρης” που το καταφέρνει.

Μεγάλη διάκριση για τον Μπουκάγιο Σάκα, αφού αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για τη σεζόν 2021-22. Ο 21χρονος μέτρησε 3 γκολ σε 9 συμμετοχές για το σύνολο του Γκάρεθ Σάουθγκειτ και έγινε ο πρώτος παίκτης της Άρσεναλ που βάζει στη συλλογή του το συγκεκριμένο βραβείο. Δεύτερος ήταν ο μέσος της Γουέστ Χαμ, Ντίκλεαν Ράις ενώ τρίτος έμεινε ο Χάρι Κέιν.

Congratulations to @BukayoSaka87 – your England Men's Player of the Year connected by @EE ! 🏆 pic.twitter.com/BazFbieuFS

England Men’s Player of the Year 🤩🏆

This is a such a special honour for me and I’m very grateful to everyone who voted.

God is Great ! pic.twitter.com/5T6kPCQPmp

— Bukayo Saka (@BukayoSaka87) September 23, 2022